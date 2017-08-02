لاجئ سوري في ألمانيا يوجه رسالة للاجئين : الإيمان وحده لن ينقذكم .. عليكم القدوم إلى ألمانيا أو النمسا

لاجئ سوري في ألمانيا يوجه رسالة للاجئين : الإيمان وحده لن ينقذكم .. عليكم القدوم إلى ألمانيا أو النمسا

وجه لاجئ سوري يدعى آراس باجو، يعيش في ألمانيا، رسالة مفتوحة حول وضع اللاجئين في ألمانيا وأوروبا.

ونشر باجو تدوينته عبر موقع هافينغتون بوست بنسخته الألمانية، يوم السبت الماضي، وجاء فيها، بحسب ما ترجم عكس السير:

“إلى جميع اللاجئين الذين ما يزالون على طريق الحرية، أدعوكم للقدوم هنا إلى ألمانيا، أو النمسا، هذين البلدين هما الأكثر أماناً في العالم، والناس هنا يرحبون بكم.

أعلم بأن الكثيرين منكم يشعرون بالحزن، لأنه لا أحد يريد استقبالكم، لهذا السبب أكتب إليكم هذه الرسالة من ألمانيا الجميلة.

حين وصلت إلى ألمانيا، كان القليل من الناس هنا يفهمون معنى المعاناة التي مررت بها، ومعظم الناس كانوا يتجاهلونني، ومع ذلك استطعت تكوين شيء لي هنا، فقط أحتاج إلى الدراسة الثانوية من أجل الالتحاق بالدراسة الجامعية.

أحياناً يشعر المرء بأن الناس قد تركوه وحيداً، تماماً مثلما تشعرون أنتم الآن، إن معظم البلدان الغنية في العالم مثل المملكة العربية السعودية لا تقدم أي مساعدة إلا فيما ندر، لا توجد بلدان تقدم المساعدة إلا في أوروبا.

وأعلم أيضاً بأن الكثيرين منكم يطلبون العون من الله، إن هذا جميل، ولكن الإيمان وحده لا يكفي لإنقاذكم، يجب أن تبادروا إلى فعل شيء، لهذا أدعوكم جميعا للقدوم إلى ألمانيا أو النمسا.

هنا سوف تحصلون على المساعدة، الكثير من الناس هنا سيسعدون بوجودكم، وهنا يمكنكم العمل، وتأمين مستقبلكم ومستقبل عائلاتكم”.

وقدم الشاب نصائح للاجئين، تتعلق بعدم الالتفات إلى من يبثون الكراهية هنا، وبأن يتقبلوا الديمقراطية التي لا تعارض النقد البناء.

وطلب آراس من اللاجئين عدم سلوك طريق البحر، وعدم الاعتماد على المهربين، واقترح على اللاجئين أن يعطوا السلطات معلومات المهربين، حتى يتم اعتقالهم.

وختم آراس رسالته آملاً أن يتمكن اللاجئون قريباً من إيجاد طريق إلى ألمانيا.