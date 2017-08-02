وزير الخارجية الأمريكي : لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا .. و على القوات الإيرانية الخروج منها

أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أن واشنطن لا تزال تعتقد أن #بشار_الأسد ، لا مكان له في إدارة البلاد مستقبلا، مشددا على ضرورة خروج القوات الإيرانية من #سوريا.

وقال تيلرسون، في مؤتمر صحافي، عقده اليوم الثلثاء: “لا نزال نعتبر أن نظام الأسد لا مكان له في مستقبل حكم سوريا”.

واعتبر تيلرسون أن الإدارة الأميركية تعتقد أن من غير المقبول أن ” #روسيا أصبحت حليفا للأسد”، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن #واشنطن وموسكو تعملان سوية على “إبقاء سوريا موحدة وغير مقسمة وعلى أن تكون للشعب السوري إمكانية وضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ليختار قيادته الجديدة”.

من جهة أخرى، شدد تيلرسون على ضرورة مغادرة العسكريين الإيرانيين #سوريا وعودتهم إلى بلادهم، واصفا وجودهم على الأراضي السورية بـ”الأمر غير المقبول”. (REUTERS)

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رأيان على “وزير الخارجية الأمريكي : لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا .. و على القوات الإيرانية الخروج منها”

  1. لم يتغير الخطاب الامريكي منذ بداية الازمة في سوريا فهو يؤكد دائما ان لا مستقبل للاسد ويجب خروج ايران ومليشياتها
    ولكن صدق المثل المصري اسمع كلامك يعجبني اشوف عمايلك استعجب فهم لا يقدمون للمعارضة اسلحة يمكن ان تقلب الموازين ولا تمنع عصابات حسن من التسلح والتغلغل في الارض السورية وتسمح لايران وعصاباتها بالتواجد في طول الارض السورية وعرضها واخيرا قطعت المعونة عن المعارضة واشترطت عدم محاربة الاسد

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