وزير الخارجية الأمريكي : لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا .. و على القوات الإيرانية الخروج منها

وزير الخارجية الأمريكي : لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا .. و على القوات الإيرانية الخروج منها

أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أن واشنطن لا تزال تعتقد أن #بشار_الأسد ، لا مكان له في إدارة البلاد مستقبلا، مشددا على ضرورة خروج القوات الإيرانية من #سوريا.

وقال تيلرسون، في مؤتمر صحافي، عقده اليوم الثلثاء: “لا نزال نعتبر أن نظام الأسد لا مكان له في مستقبل حكم سوريا”.

واعتبر تيلرسون أن الإدارة الأميركية تعتقد أن من غير المقبول أن ” #روسيا أصبحت حليفا للأسد”، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن #واشنطن وموسكو تعملان سوية على “إبقاء سوريا موحدة وغير مقسمة وعلى أن تكون للشعب السوري إمكانية وضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ليختار قيادته الجديدة”.

من جهة أخرى، شدد تيلرسون على ضرورة مغادرة العسكريين الإيرانيين #سوريا وعودتهم إلى بلادهم، واصفا وجودهم على الأراضي السورية بـ”الأمر غير المقبول”. (REUTERS)