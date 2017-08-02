وفاة رضيعة سورية بطريقة مأساوية غير متوقعة في تركيا

وفاة رضيعة سورية بطريقة مأساوية غير متوقعة في تركيا

توفيت رضيعة سورية، أمس الثلاثاء، بمدينة كهرمان مرعش، جنوبي تركيا، لسبب غريب.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الزوجين السوريين حسن وإيمان اسماعيل استيقظا أمس ليجدد طفلتهما مريم والبالغة من العمر سبعة أشهر ، جثة هامدة.

ونقل الزوجان الطفلة لمشفى البستان الحكومة بالمدينة، حيث أكد الأطباء وفاة الرضيعة.

وبحسب تقرير المستشفى، فإن الرضيعة فقدت قدرتها على التنفس بعد دخول رأسها بين قضبان سريرها، ما تسبب باختناقها، ومن ثم وفاتها.

وكان خبر وفاة الطفلة صادماً للزوجين، ما سبب بدخولهما بحالة انهيار عصبي.

وأرسلت الجثة لمركز الطب الشرعي الخاص بمدينة ملاطيا لمتابعة التحقيقات.