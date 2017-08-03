السويداء : وفاة رقيب أول في فرع الأمن العسكري جراء سقوطه من الطابق الخامس حيث يعمل كـ ” عامل بناء “

السويداء : وفاة رقيب أول في فرع الأمن العسكري جراء سقوطه من الطابق الخامس حيث يعمل كـ ” عامل بناء “

توفي عامل، في مدينة #السويداء ، أول أمس الثلاثاء، بعد سقوطه من الطابق الخامس في بناء قيد الإنجاز.

وذكرت شبكة “السويداء 24” أن الشاب “عادل حمود أبو مغضب، سقط عندما كان يعمل على رافعة مواد بناء، على طريق “الرحى”.

وأضافت الشبكة أنها وثقت وفاة عاملين في ظروف مشابهة هذا العام، الأول باسل مقلد (17 عاماً)، سقط من الطابق السادس، والثاني كنان حمد أبو حجيلي.

وذكر مدونون موالون أن أبو مغضب (30 عاماً)، هو رقيب أول في فرع الأمن العسكري (قسم صلخد)، وكان توجه من مكان خدمته للعمل (كعامل بناء)، بهدف إعالتة عائلته.

وأضافوا، بحسب ما رصد عكس السير، أن أبو مغضب، خلف وراءه أماً وزوجة وطفلة.

وتفتقر معظم مشاريع البناء في سوريا لمعايير السلامة ما يعرض العمال على الدوام، لحوادث مشابهة.