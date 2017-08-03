اللاذقية : شاب يعلق رسالة اعتذار برقبته و يقف في الشارع على أمل أن تعود له خطيبته ! ( صور )

اللاذقية : شاب يعلق رسالة اعتذار برقبته و يقف في الشارع على أمل أن تعود له خطيبته ! ( صور )

وجه شاب سوري رسالة لخطيبته، كتبها على لوحة وقام بتعليقها على صدره، والتجول بها في ساحة الشيخ ضاهر وسط مدينة اللاذقية.

وقالت صفحات وشبكات إخبارية موالية، تناقلت الصور، أمس الأربعاء، إن الشاب مصطفى حمودة، من سكان مدينة اللاذقية، حاول إيصال هذه الرسالة لخطيبته، التي فسخت خطوبتها عنه.

وجاء في رسالة مصطفى: “والله لحطك جوات عيوني صونك واحميكي كل العمر غنوة بحبك يا كل الدني”.

ووفق المصادر ذاتها، فقد قام الشاب بهذا الفعل تنفيذاً لوعد كان قد قطعه لخطيبته، بأن يقوم بذلك فيما لو نشأ بينهما خلاف، ليعبر بذلك عن حبه لها، على أمل أن تعود له من جديد.