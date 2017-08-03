بالفيديو .. تجمع ضخم من ” القرود ” يقطع طريقاً سريعاً في منطقة عسير السعودية

بالفيديو .. تجمع ضخم من ” القرود ” يقطع طريقاً سريعاً في منطقة عسير السعودية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر مجموعة كبيرة من القرود التي تجمعت على الطريق الذي يربط بین مدينتي بیشة وسبت العلاية بمنطقة عسیر السعودية.

وأوضح متداولو الفيديو أن القرود تسببت في قطع الطريق لبعض الوقت، مطالبین بإنشاء محمیة خاصة بھا لحماية المارة منھا.

وتنتشر قرود البابون في مناطق واسعة بالمملكة من بينها سلسلة جبال السروات والمرتفعات الغربية في منطقة عسير، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وتشكل هذه القرود مصدر إزعاج للسكان المحليين نظرا لِما تلحقه من أضرار بالمزارع والمنازل، بالإضافة إلى كثرتها وانتشارها المخيف أحيانا للمارة العاديين.

وتدخلت السلطات المحلية في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية لمواجهة هذه الظاهرة؛ لكن دون جدوى حتى الآن.