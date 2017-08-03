شبان عراة يرتدون ملابس داخلية نسائية .. حلقة جديدة من مسلسل تجاوزات الجندرمة التركية بحق السوريين على الحدود

تناقل ناشطون سوريون وآخرون أتراك صوراً تظهر تعرض أشخاص لإهانات واستهزاء من قبل مجهولين، بالقرب من مدرعة عسكرية.

وفيما لم تعرف هويات الظاهرين في الصور، أو هويات المصورين، بدقة، فإن الناشطين أكدوا مستدلين بالعربة المدرعة والتضاريس الظاهرة، أنهم سوريون تم إلقاء القبض عليهم من قبل الجندرمة.

وتظهر الصور قيام المصورين، بإجبار من يظهرون بالصور على خلع ملابسهم وارتداء ملابس داخلية نسائية.

وعلق الصحافي السوري رامي الجراح على الصور، عبر صفحته في فيسبوك بالقول: “المزيد من الصور المؤلمة لسوريين على الحدود التركية تم إلقاء القبض عليهم خلال محاولتهم العبور .. هذه الصور تظهر إجبار الجندرمة التركية لهؤلاء على ارتداء ملابس داخلية نسائية والوقوف أمام الكاميرا في مشهد إذلال يبدو من الواضح أنهم يعتبرونه مسلياً”.

وذكر ناشطون أن مكان التقاط الصور هو منطقة ييلاداغ الحدودية المقابلة لخربة الجوز بريف إدلب، ولم يتسن لعكس السير التأكد من هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث قتل وأصيب العديد من المدنيين السوريين برصاص الجندرمة التركية التي تقول إنها تحذرهم من العبور بشكل غير شرعي، كما تعرض الكثيرون للضرب والإهانة قبل إعادتهم إلى سوريا.

وسبق للرئيس التركي ورئيس الوزراء أن أكدا في العديد من التصريحات أن تركيا تتعامل مع السوريين من مبدأ “المهاجرين والأنصار”، وأنها لن تغلق الحدود بوجههم أبداً، إلا أن المعابر الحدودية مغلقة منذ آذار 2015.

ورغم حوادث القتل المستمرة، إلا أن الكثير من السوريين مستمرون بمحاولة عبور الحدود، بمساعدة مهربين يتقاضون مبالغ تبدأ بـ 200 دولار وتصل إلى 1000، وقليل منهم من ينجحون بالعبور، وكثيرون يعودون أدراجهم، أو يسقطون ضحية لرصاص الجندرمة.

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