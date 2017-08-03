شبان عراة يرتدون ملابس داخلية نسائية .. حلقة جديدة من مسلسل تجاوزات الجندرمة التركية بحق السوريين على الحدود

تناقل ناشطون سوريون وآخرون أتراك صوراً تظهر تعرض أشخاص لإهانات واستهزاء من قبل مجهولين، بالقرب من مدرعة عسكرية.

وفيما لم تعرف هويات الظاهرين في الصور، أو هويات المصورين، بدقة، فإن الناشطين أكدوا مستدلين بالعربة المدرعة والتضاريس الظاهرة، أنهم سوريون تم إلقاء القبض عليهم من قبل الجندرمة.

وتظهر الصور قيام المصورين، بإجبار من يظهرون بالصور على خلع ملابسهم وارتداء ملابس داخلية نسائية.

وعلق الصحافي السوري رامي الجراح على الصور، عبر صفحته في فيسبوك بالقول: “المزيد من الصور المؤلمة لسوريين على الحدود التركية تم إلقاء القبض عليهم خلال محاولتهم العبور .. هذه الصور تظهر إجبار الجندرمة التركية لهؤلاء على ارتداء ملابس داخلية نسائية والوقوف أمام الكاميرا في مشهد إذلال يبدو من الواضح أنهم يعتبرونه مسلياً”.

وذكر ناشطون أن مكان التقاط الصور هو منطقة ييلاداغ الحدودية المقابلة لخربة الجوز بريف إدلب، ولم يتسن لعكس السير التأكد من هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث قتل وأصيب العديد من المدنيين السوريين برصاص الجندرمة التركية التي تقول إنها تحذرهم من العبور بشكل غير شرعي، كما تعرض الكثيرون للضرب والإهانة قبل إعادتهم إلى سوريا.

وسبق للرئيس التركي ورئيس الوزراء أن أكدا في العديد من التصريحات أن تركيا تتعامل مع السوريين من مبدأ “المهاجرين والأنصار”، وأنها لن تغلق الحدود بوجههم أبداً، إلا أن المعابر الحدودية مغلقة منذ آذار 2015.

ورغم حوادث القتل المستمرة، إلا أن الكثير من السوريين مستمرون بمحاولة عبور الحدود، بمساعدة مهربين يتقاضون مبالغ تبدأ بـ 200 دولار وتصل إلى 1000، وقليل منهم من ينجحون بالعبور، وكثيرون يعودون أدراجهم، أو يسقطون ضحية لرصاص الجندرمة.

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6 آراء على “شبان عراة يرتدون ملابس داخلية نسائية .. حلقة جديدة من مسلسل تجاوزات الجندرمة التركية بحق السوريين على الحدود”

  2. كمان كتير عادي .. السوريين عم يندبحوا بأيدي سوريين تانيين .. بقا اذا واحد غير سوري ضحك عليهون شوي لازم يعتبروه كتير حباب و ودود.. مابقى حدا يحترم سورية ولا السوريين وصارت الدنيا كلها ضد كلشي عربي مسلم .. كتير منيح .. صار بدها هيك صرماية مشان جماعة “حضارة 7000 سنة” يعرفوا انو ماحدا رح يحترمك لانو اجدادك كانوا محترمين وانت جردون..

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  3. هذه الافعال ليست بمستقلة عن السياسات الغير معلنة لحكومة اردوغان , و لا عتب على العثمانيين و لكن العتب على ك ل ا ب ه م الاغبياء الذين يتأملون خيرا من العمالة لهم و يقاتلون ابناء وطنهم كرمى لعيون بني عثمان بن ارطغول.

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    1. انت اما شبيح او نبيح اوكنت شوفير صينية عند قائد الكتيبة : خليك عتعبد صرماية رئيسك بشار الكلب . اش فهمك مين عثمان ابن ارطغرل .او شو فهمك مين ارطغرل او شلون كانوا العرب و الاتراك و الاكراد و الشركس و الشيشان عايشين 400 سنة مع بعض تحت راية الاسلام ضد كل الفتن الاوروبية و كيف كانوا ايد وحدة ضد الحروب الصليبية الحديثة . روح قرقع متة و اتسمع على علي الديك ( راحت تقمقش حطب )

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  4. الموضوع غريب جدا جدا و و السيتيانات جديدة و عليها الطبعة . اش يعني ؟؟؟ ليش في حدا بهرب البسة داخلية على الحدود ( على اساس لاجئ حرب و خايف من القصف الهمجي لطائراتروسيا وبشار الكلب )
    او اللي بدو يصورهون جابهون بشكل مقصود مشان التصوير . و ليش صاحب المنشور كاتب المنشور بالانكليزي ؟؟؟ شو المقصود ؟؟؟ و شلون عرف انو هدول الجندرمة التركية ؟؟؟؟ شو الدليل ؟؟؟ اذا عندواثبات ينشروا و القضاء التركي يتصرف متل المرة ماضية. بس يبدو او في شي غريب بالموضوع .

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  5. هالحركات السادية و الحقيرة ما بساويها غير ضباط الجيش السوري القذرين او عناصر المخابرات المنحطين ..
    او جماعة حزبالة في لبنان عند تعاملهم مع الشعب السوري …

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