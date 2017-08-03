حلب : طبيب معروف يكشف ساخراً عن لقب جديد منحه إياه ” شبيح ” في حلب !

لقب جديد اكتسبته بحلب
الله وكيلكن رجعان من الجامعة ونيزل بسيارتي , عديت قدام سوق الانتاج .. وقفت ع المفرق مشان أخللي السيارة اللي ع اليمين تطلع .. ويا غافل إلك الله .. من ع يساري , سيارة سودة ضخمة فخمة طالعة بسرعة وعبتزمِر ميكن , ولفت من وراي .. واحد من “الأبطال” اللي فبا صاح فيني : لك زح يا أخو القحبيييييييه !!َ!!! , إتبسمرت بأرضي لحظة .. والله اتفاجأت وانصدمت .. بس قلت لحالي يللا بسيطة , مبروك الترفيع لدرجة جامعية جديدة : الأستاذ الدكتور أخو القحبة … يللي ضل بيرك بحلب
د علي سريو

علي سريو – طبيب سوري – فيسبوك

 

 

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

5 آراء على “حلب : طبيب معروف يكشف ساخراً عن لقب جديد منحه إياه ” شبيح ” في حلب !”

  2. بالامس فقط اعلن عن مقتل الصفدي الذي كان من ابرز العاملين في مجال تقنيات الكمبيوتر والثورة التكنلوجية وثورة الاتصال على يد زبانية الاسد الذين وصفهم احدهم انه لا يستطيعون فك الخط
    احمد الله يا دكتور انك حصلت على الحد الادنى لاي متعلم او مثقف في هذا البلد فكم داس زعران المخابرات كرامة اطباء ومهندسين ومدرسين واساتذة جامعات ومات احدهم اساتذة الجامعات بذبحة قلبية من احل جرة غاز واعلن الاسد بوقاحة ان هؤلاء هم السوريون فقط واما الاخرون فان حملهم لجواز سفر او هوية سورية لا يمنحهم حق المواطنة

    رد

  3. هكذا ممارسات واكثر وسب الجنود بامهاتهم واخواتهم واذلال الناس من قبل الشرطة والامن والحزب وحتى من قبل الموظفين الحكوميين دفع الناس اللي عندها كرامة لمعارضة النظام ….بس في ناس مابتفرق معها بس بدها تاكل وتنام

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.