حلب : طبيب معروف يكشف ساخراً عن لقب جديد منحه إياه ” شبيح ” في حلب !
لقب جديد اكتسبته بحلب
الله وكيلكن رجعان من الجامعة ونيزل بسيارتي , عديت قدام سوق الانتاج .. وقفت ع المفرق مشان أخللي السيارة اللي ع اليمين تطلع .. ويا غافل إلك الله .. من ع يساري , سيارة سودة ضخمة فخمة طالعة بسرعة وعبتزمِر ميكن , ولفت من وراي .. واحد من “الأبطال” اللي فبا صاح فيني : لك زح يا أخو القحبيييييييه !!َ!!! , إتبسمرت بأرضي لحظة .. والله اتفاجأت وانصدمت .. بس قلت لحالي يللا بسيطة , مبروك الترفيع لدرجة جامعية جديدة : الأستاذ الدكتور أخو القحبة … يللي ضل بيرك بحلب
د علي سريو