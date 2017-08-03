لاجئون سوريون يتظاهرون أمام سفارة ألمانيا في اليونان احتجاجاً على عدم ” لم الشمل “

لاجئون سوريون يتظاهرون أمام سفارة ألمانيا في اليونان احتجاجاً على عدم ” لم الشمل “

ردد لاجئون سوريون تقطعت بهم السبل فى اليونان هتافات “لا مزيد من الانتظار” واحتجوا أمام السفارة الألمانية فى أثينا يوم الأربعاء، ضد تأجيل لم شملهم مع ذويهم الموجودين فى ألمانيا.

وخرج نحو 100 شخص منهم أطفال فى مسيرة من البرلمان إلى السفارة حاملين لافتات كتب عليها بالإنجليزية “أريد عائلتي” وعبروا هتافا عن رغبتهم فى السفر إلى ألمانيا.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن اليونان وألمانيا اتفقتا بصورة غير رسمية على الحد من حالات لم شمل اللاجئين فى اليونان بعائلاتهم فى ألمانيا وهو ما تسبب فى استمرار وجود تلك العائلات فى اليونان منذ عدة أشهر بعد فرارها من الحرب الأهلية فى سوريا.

ويوجد فى اليونان منذ أكثر من عام نحو 60 ألفا من اللاجئين والمهاجرين معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق. وصار هؤلاء عالقين بعد غلق الحدود فى دول البلقان وهو ما أوقف مساعى الكثير منهم لمواصلة رحلتهم إلى وسط وغرب أوروبا.

وقالت ملاك رحمون وهى سورية عمرها 41 عاما “رسالتى هى كفى انتظارا وكفى معاناة”. وتعيش رحمون مع بناتها الثلاث فى مخيم فى اليونان بينما يعيش زوجها وابنها فى برلين. وأضافت “أشعر بالتعاسة”.

وقالت رحمون إنها تقدمت هى وابنتها بطلب للم الشمل مع عائلتها العام الماضى لكن السلطات اليونانية لم تقدم ردا واضحا.

ووصل إلى اليونان هذا العام ما يقرب من 11 ألفا من اللاجئين والمهاجرين قادمين من تركيا بانخفاض كبير عن العدد الذى وصل العام الماضى وهو 173 ألفا وما يقرب من مليون وصلوا عام 2015.

ووفق بيانات الأمم المتحدة معظم من وصلوا هذا العام كانوا من النساء والأطفال.

وقالت رحمون “لم أر ابنى منذ سنتين”. (REUTERS)