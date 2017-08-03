لجنة الحج العليا : نظام بشار الأسد يمنع المواطنين في مناطق سيطرته من أداء فريضة الحج لهذا العام

اتهم مسؤول معارض نظام بشار الأسد بمنع المواطنين في مناطق سيطرته من أداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال “سامر بيرقدار”، مدير الحج في لجنة الحج العليا السورية، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول، الثلاثاء، إن “نظام الأسد يمنع سفر كل من أخذ تأشيرة الحج على جواز سفره”.

ومنذ 2012، بات “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” هو الجهة المخولة، أمام وزارة الحج والعمرة السعودية، بتسجيل حجاج سوريا، سواءً في المناطق التي تخضع لسيطرته، أو المناطق التي تخضع لسيطرة النظام، بالإضافة إلى الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، كتركيا والأردن ولبنان والدول الخليجي.

وحسب لجنة الحج السورية العليا، فإن نحو 15 ألف حاج سوري سيشارك في موسم الحج لهذا العام؛ 6500 منهم قادمين من لبنان والأردن وتركيا ومصر ودول الخليج العربي، و4500 قادمين من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، و4000 من المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري.

بيرقدار أكد أن “لجنة الحج العليا تحرص على أن يكون ملف الحج ملفاً تعبدياً، بعيداً كل البعد عن التوجهات السياسة، وأن يكون هدفها الأول خدمة حجاج بيت الله الحرام بدون قيد ولا شرط”.

وأوضح أنه “بسبب التهجير والنزوح الذي نعيشه في سوريا، قامت اللجنة مؤخراً بافتتاح عدة مكاتب في كل من مصر والأردن و لبنان وتركيا، إضافة إلى العديد من المكاتب الفرعية الأخرى، التي تقوم من خلالها باستقبال عشرات الآلاف من السوريين الذين يرغبون بالتسجيل في قرعة الحج من كل عام”. (ANADOLU)