محاكمة أمريكي سوري بتهمة تهريب ” أجهزة تصويب و معدات عسكرية ” إلى سوريا

وجهت السلطات الأمريكية تهمة إلى مواطن ولاية كاليفورنيا للاشتباه بتهريبه بشكل غير شرعي أجهزة تصويب ومعدات عسكرية أخرى إلى سوريا.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن راشد الشيشكلي البالغ من العمر 56 عاماً (سوري – أمريكي) قد تم توقيفه صباح الثلاثاء بتهمة انتهاك القوانين الأمريكية التي تحظر تصدير معدات عسكرية إلى سوريا.

وحسب معطيات الوزارة فإن الشيشكلي وشركاءه الثلاثة كانوا يشترون المعدات العسكرية الخاضعة لتدابير مراقبة الصادرات ويقومون بتهريبها إلى سوريا خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2012 إلى مارس/آذار 2013.

يشار إلى أن الموقوف وشركاءه جلبوا الشحنات المحظورة إلى تركيا وبعد ذلك نقلوها إلى مقاتلين (معارضين) في سوريا.

وفي حال إثبات إدانة الشيشكلي فسيحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 50 عاماً. (RT)

 

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رأي واحد على “محاكمة أمريكي سوري بتهمة تهريب ” أجهزة تصويب و معدات عسكرية ” إلى سوريا”

  1. لو كان مهربها للنظام لسكتوا عنه و ربما أعطوه مكافأه و لكن بما أنه ساعد بها المعارضة فهم ارهابي وفق المنظور الأمريكي, و للكن المؤسف وجود سوريين يعتقدون أن أمريكا تساندهم ضد النظام و ضد الشخص الذي عينته مادلين أولبريت رئيساً للبلاد.

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