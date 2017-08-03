مشجع لنادي ليفربول يفكر في اعتناق الإسلام بسبب محمد صلاح

دفع تألق اللاعب الدولي المصري #محمد_صلاح ، النجم الجديد لنادي #ليفربول الإنكليزي، بأحد مشجعي الفريق للتفكير في اعتناق دين الإسلام.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف في المباريات الودية لفريق ليفربول التحضيرية للموسم الجديد (2017-2018)، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وقد دفع تألق صلاح اللافت بأحد مشجعي ليفربول، يدعى “كارسون كوفليد”، للرد على تغريدة الحساب الرسمي للنادي عن هدف صلاح في مرمى البايرن بقوله: “سيجعلني أعتنق الإسلام”.

هذا وسجل محمد صلاح أربعة أهداف حتى لصالح فريقه ليفربول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ، إذ احرز هدفاً في مرمى ويغان أتليتيك الإنكليزي، بعدها هدفاً في شباك ليستر سيتي في نهائي كأس الأبطال الآسيوي، وهدفاً في مرمى هيرتا برلين الألماني، فيما سجل آخر أهدافه في عرين بايرن ميونخ الألماني في بطولة كأس آودي الودية.

وكان محمد صلاح قد اشتهر بطريقة احتفاله بأهدافه من خلال السجود شكراً لله، وهو المشهد الذي تكرر للمرة الرابعة منذ انتقاله إلى قلعة “الآنفيلد رود” ، ليحتل الدولي المصري مكانة خاصة في قلوب مشجعي “الريدز” بسبب المستوى الكبير الذي ظهر عليه ، وسرعته المذهلة التي يعتمد عليها الفريق للمنافسة على الألقاب خلال منافسات الموسم القادم.

يشار بان محمد صلاح، البالغ من العمر، 25عاماً، قد انضم لفريق ليفربول، في شهر يوليو الماضي، قادماً من نادي روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو بالإضافة إلى ثمانية ملايين يورو كمتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب وانجازات النادي الإنكليزي.