مناف طلاس و ابن شقيقته يظهران إلى جانب نعش ” مصطفى طلاس ” المسجى بعلم و شعار الجيش النظامي ( صور )

تناقلت صفحات موالية ومعارضة عبر مواقع التواص الاجتماعي، صورة لنعش وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس، بجانب ابنه وحفيده، في باريس.

وظهر نعش طلاس مسجى بعلم وشعار الجيش النظامي، فيما وقف ابنه مناف طلاس وحفيده (ابن ابنته ناهد) أكرم عجة، بالقرب منه، إلى جانب ثلاثة آخرين.

وكان طلاس توفي في حزيران الماضي، في باريس، عن عمر 85 عاماً، وقال ابنه رجل الأعمال فراس طلاس، إنه سيتم تشييعه في باريس، “في انتظار أن نتمكن من دفنه في دمشق”.

ولم يتسن لعكس السير معرفة مكان وتاريخ التقاط الصورة.

ومصطفى طلاس هو وزير الدفاع الأسبق ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة (حافظ – بشار)، في الفترة بين 1972 و 2004، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث، وأحد أبرز من يعرفون بـ “الحرس القديم” التابع لحافظ الأسد الذي قام باغتصاب السلطة في سوريا وارتكب المجازر بحق شعبها.

وباستثناء التصريح الهاتفي لتلفزيون الجديد، منتصف آذار 2012، والذي أكد فيه أنه غادر لفرنسا لأسباب طبيبة، وأن لا خلافات بينه وبين آصف شوكت، كما أشيع حينها، فإنه لم يصدر عن طلاس أي موقف أو تصريح حول الثورة السورية، على الرغم من انشقاق ابنه مناف، المقرب من بشار الأسد.

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