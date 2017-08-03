وزارة البيئة السعودية تتابع مع الجهات الأمنية قضية ” قاتل القطط ” في جدة

أوضحت وزارة “البيئة” لـ”سبق” بأنها بدأت بالتواصل مع الجهات الأمنية المعنية فور انتشار مقطع تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص في محافظة جدة بقتل عدد من القطط باستخدام بندقية داخل أحد الأحياء السكنية وتلقيها بلاغات عن الحالة، وتم تزويد الجهات الأمنية بكافة المعلومات المتوفرة المتعلقة بالحالة.

وبينت الوزارة أنها تتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الحيوان بما يضمن سلامتها، وحسن التعامل معها، من منطلق مسؤوليتها النظامية بتطبيق نظام الرفق بالحيوان، بحسب ما نقلت صحيفة سبق، وستعلن الوزارة عن نتائج التحقيق فور انتهاء الجهات الأمنية منه.

وأكدت الوزارة أن هذا العمل المشين يتعارض مع تعاليم ديننا الإسلامي التي تدعو إلى الرفق بالحيوان، ويتعارض كذلك مع الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية ومنها نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.