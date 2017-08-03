يحدث في حلب : المسعفون يحالون إلى التحقيق و المريض يحتاج لواسطة المحافظ للدخول إلى المستشفى

يحدث في حلب : المسعفون يحالون إلى التحقيق و المريض يحتاج لواسطة المحافظ للدخول إلى المستشفى

أسعف أهالي حي السليمانية في حلب، رجلاً في حالة صحية سيئة جداً، كان ملقى في أحد شوارع الحي دون أن يلتفت إليه أحد.

ونقلت “شبكة أخبار حي الزهراء بحلب”، إحدى أكبر وأكثر الشبكات متابعة من قبل الموالين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن شهود عيان، أن قسم الشرطة قام بإيقاف أبناء الحي الذين قاموا بإسعافه 3 ساعات تحت التحقيق، فيما اكتفت طواقم المستشفى بإجراء إسعافات أولية للرجل، قبل رميه في الشارع من جديد، زاعمة أن وضعه الصحي جيد.

ونشرت مراسلة تلفزيون النظام (الدنيا) كنانة علوش صورة للرجل، يظهر فيها بحالة سيئة، موجهة رسالة شكر لمشفى الرازي قائلة إن إدارة وأطباء وممرضي الرازي “لبوا النداء بإسعاف المواطن عمر وضاح معصراني، مواليد 1976 من شارع الكلاس بالسليمانية”، مضيفة: “تم تقديم العناية الطبية اللازمة له ووضغه في غرفة خاصة ليتعافى”.

وذكرت الشبكة أن إدارة المستشفى قامت باستقبال الرجل، بعد تدخل من محافظ حلب.