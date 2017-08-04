السعودية: توقيف قاتل رئيس هيئة الأمر ” بالمعروف و النهي عن المنكر” و هويته تصدم المملكة

ألقت السلطات السعودية القبض في مدينة القصيم على قاتل فهد الخضير، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإنابة في منطقة الخبراء.

وكشفت مواقع محلية ونشطاء سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي أن المشتبه به في ارتكاب الجريمة هو نجل الخضير البالغ من العمر 17 عاماً.

ولم تتضح حتى الآن دوافع هذه الجريمة التي هزت السعودية الشهر الماضي.

ولاقت الجريمة اهتماماَ كبيراً من قبل السعوديين، بعد تداول شائعات عن كون مقتل الخضير مرتبط بعمله في الهيئة الدينية.

ووفقاً لصحيفة “سبق” السعودية، أفادت تقارير محلية أن “الشرطة اشتبهت بابن الخضير، كما تمكنت من العثور على السلاح المستخدم بالحادثة، وبناءً عليه تم ضبط المتهم وتوقيفه، وعرضه على النيابة العامة، وقد اعترف بما نُسب إليه وصادق على أقواله شرعًا”.

ولقي الخضير مصرعه، الأحد الماضي، عندما شب حريق بملحق منزله الذي كان نائماً فيه، قبل أن يكتشف المسعفون الذين استقبلوه في المستشفى من فرق الدفاع المدني، أنه تعرض لإطلاق نار في صدره، لتأخذ الحادثة طابعاً جنائياً.

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رأيان على “السعودية: توقيف قاتل رئيس هيئة الأمر ” بالمعروف و النهي عن المنكر” و هويته تصدم المملكة”

  1. لو كان الابن طبيعي كان لازم يعمل هيك شي او يهرب من البيت .. تخيلوا انو واحد عايش مع رئيس لجنة الامر بالمعروف وبدو يمشي عالشريعة .. عندو حلين: اما رح يصير متخلف وبهيم .. او ما يسمع الحكي .. طيب اذا ما سمع الحكي رح ياكل قتلة لانو شغلة الوالد انو يضرب العالم ياللي ما عم يسمعوا كلمة .. طيب شو الحال اذا الواحد ما قدران يهرب من البيت ؟

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  2. هاد الولد ما كان عم يصلي .. اكيد كان عم يصلي لانو ابوه بيضربوا اذا ما صلى .. شغلتو هيك .. يضرب العالم ياللي مو بالصلاة .. طيب هل من الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ..منيح . بس على ما يبدو ما عم تنهى عن القتل .. لانو متل ماشفنا داعش والنصرة وطالبان ..وهلق هاد الولد ياللي ما نهتوا صلاتو عن قتل ابوه .. طيب .. انا بشوف انو معلش الفحشاء والمنكر .. لانو احسن القتل .. هالزلمة شغلو قتلو ..

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