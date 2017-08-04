السعودية: توقيف قاتل رئيس هيئة الأمر ” بالمعروف و النهي عن المنكر” و هويته تصدم المملكة

السعودية: توقيف قاتل رئيس هيئة الأمر ” بالمعروف و النهي عن المنكر” و هويته تصدم المملكة

ألقت السلطات السعودية القبض في مدينة القصيم على قاتل فهد الخضير، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإنابة في منطقة الخبراء.

وكشفت مواقع محلية ونشطاء سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي أن المشتبه به في ارتكاب الجريمة هو نجل الخضير البالغ من العمر 17 عاماً.

ولم تتضح حتى الآن دوافع هذه الجريمة التي هزت السعودية الشهر الماضي.

ولاقت الجريمة اهتماماَ كبيراً من قبل السعوديين، بعد تداول شائعات عن كون مقتل الخضير مرتبط بعمله في الهيئة الدينية.

ووفقاً لصحيفة “سبق” السعودية، أفادت تقارير محلية أن “الشرطة اشتبهت بابن الخضير، كما تمكنت من العثور على السلاح المستخدم بالحادثة، وبناءً عليه تم ضبط المتهم وتوقيفه، وعرضه على النيابة العامة، وقد اعترف بما نُسب إليه وصادق على أقواله شرعًا”.

ولقي الخضير مصرعه، الأحد الماضي، عندما شب حريق بملحق منزله الذي كان نائماً فيه، قبل أن يكتشف المسعفون الذين استقبلوه في المستشفى من فرق الدفاع المدني، أنه تعرض لإطلاق نار في صدره، لتأخذ الحادثة طابعاً جنائياً.