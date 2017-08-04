رياض حجاب و أعضاء من الهيئة العليا للمفاوضات يلتقون وزير خارجية السعودية في الرياض

بحث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساء الخميس، مع رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، آخر مستجدات الأزمة التي تشهدها سوريا.

جاء ذلك خلال استقبال الجبير، حجاب وأعضاء هيئة المفاوضات، في الرياض، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وجرى خلال اللقاء “التأكيد على موقف المملكة الداعم والمؤيد للشعب السوري ، ومناقشة آخر المستجدات في وضع البلاد ونتائج اجتماعات جنيف”، وفق ذات المصدر.

كما أكد الجبير “استعداد المملكة لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام الهيئة للقيام بدورها على الوجه المطلوب، والعمل على إعادة تفعيل دورها وتوسيع نطاقها، لتوحيد الجهود وجمع الصف ووحدة الكلمة”. (ANADOLU)

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رأيان على “رياض حجاب و أعضاء من الهيئة العليا للمفاوضات يلتقون وزير خارجية السعودية في الرياض”

  1. والله سوف يسأل امام الله سبحانه وتعالى كل من سرق درهم وفلس من حقوق الشعب السوري المهجر
    الشعب السوري ضحى بالغالي والنفيس لأجل السعودية ودول الخليج وكل المعونات والمساعدات سرقت من قبل الائتلاف
    والخليج كله تبراء من الشعب السوري اولهم السعودية
    يقولون انهم دفعوا مساعدات كبيرة لائتلاف ولكن الائتلاف سرق كل شى
    الله يرحم الشهداء واموات المسلمين اجمعين .
    قبل ما تتبرعوا وتساعدوا يا خليج
    الم تنظروا وتبحثوا وتستفسروا
    إلى أن هذا المال إلى اي يذهب هل لمحتاج ام لحرامية.
    هزلت وضاع حق الشعب المسكين بكل شى

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