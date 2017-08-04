صورته نائماً بجانب كلب انتشرت على نحو واسع .. مغن تركي يساعد طفلاً سورياً مشرداً في شوارع اسطنبول

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، مساء الخميس، إن صورة لطفل سوري مشرد وهو نائم في حضن كلب بأحد شوارع مدينة اسطنبول، انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بنسخته العربية، أن المغني التركي “خلوق ليفنت”، وهو مؤسس منصة شعب الأناضول والسلام (AHBAP)، غرد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً إن جماعته تواصلت مع الصبي الذي جاء من سوريا التي تمزقها الحرب حيث تخلى عنه عمه في تركيا، وليس لديه أحد يلجأ إليه، “لقد فعلنا كل ما بوسعنا ولكن ذلك لا يكفي فهناك المئات من أمثال هذا الصبي يعيشون في الحدائق”.

ودعا ليفنت (48 عاماً) المسؤولين إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون نفس المصير.

وأضاف قائلاً: ” إن على الحكومة التحرك فورا قبل الشتاء، وانتقادها لن يجدي الآن إذ عليها التحرك فورا وإلا فإن الكثيرين من الأطفال سيفقدون حياتهم”.

وأشار إلى أن الأطفال السوريين الذين يعيشون في الشوارع يمكن أن يصبحوا مصدراً للمشاكل في المستقبل.

وحظيت صورة الطفل التي نشرها ليفنت بآلاف الإعجابات والمشاركات.

1)Çocuğa İstanbul AHBAP ekibi bugün ulaştı. Suriye’den gelmiş amcası terk etmiş kimsesi yok. Elimizden ne geliyorsa yaptık ama yeterli değil pic.twitter.com/uIhfoRbtRw — Haluk Levent (@haluk_levent) August 2, 2017