سفير بشار الأسد السابق في تركيا يطالب بـ ” نصب المشانق ” في السويداء

هااااااام جداااااا:
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السويداء باتت بأمس الحاجة لحركة تصحيحية فعلية…رسميا واجتماعيا وأمنيا…حالة الفلتان الأمني المستشرية والخطف اليومي لمدنيين وعسكريين أحيانا …تهدد بانهيار أمني واجتماعي خطير جدا….
وطالما حذرنا أن من فشلوا في إسقاط الجبل من الخارج يسعون لخرقه من الداخل…بالمخدرات والتهريب والخطف ….
الوضع لا يحتمل التراخي والتهاون…
والكل مسؤول عن حماية المحافظة وأهلها قبل فوات الأوان.
الدولة والمجتمع والمرجعيات الدينية…الكل معني بضبط هذه الظواهر ورفع الغطاء عن أي مرتكب ومحاسبته.
بالمرسوم : عقوبة الخطف الإعدام….فلتنصب المشانق !!!!
#فلتنصب_المشانق

نضال قبلان – سفير بشار الأسد السابق في تركيا – فيسبوك

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3 آراء على “سفير بشار الأسد السابق في تركيا يطالب بـ ” نصب المشانق ” في السويداء”

  1. قسائم السفراء في جمهورية القرباط العلوية
    ٩٠٪‏ قرباطي علوي
    ٢٪‏ قرباط بني معروف
    ٢٪‏ قرباطي سني (حاجب، ملحق ثقافي، صديق السفير العلوي بالجامعة)
    ١٪‏ قرباط المسيح عليه السلام
    الأقليات الباقية حتى بفريق كرة القدم مش موجدة.

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  2. على اهل السويداء ان تخرس وتسجد وتركع لبشار والاجهزة الامنية وتوابعهم ومن لا ينفذ فمصيره كباقي المحافظات (كلام من فم احد الشبيحة )انقله لكم

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