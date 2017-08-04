سفير بشار الأسد السابق في تركيا يطالب بـ ” نصب المشانق ” في السويداء

هااااااام جداااااا:

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السويداء باتت بأمس الحاجة لحركة تصحيحية فعلية…رسميا واجتماعيا وأمنيا…حالة الفلتان الأمني المستشرية والخطف اليومي لمدنيين وعسكريين أحيانا …تهدد بانهيار أمني واجتماعي خطير جدا….

وطالما حذرنا أن من فشلوا في إسقاط الجبل من الخارج يسعون لخرقه من الداخل…بالمخدرات والتهريب والخطف ….

الوضع لا يحتمل التراخي والتهاون…

والكل مسؤول عن حماية المحافظة وأهلها قبل فوات الأوان.

الدولة والمجتمع والمرجعيات الدينية…الكل معني بضبط هذه الظواهر ورفع الغطاء عن أي مرتكب ومحاسبته.

بالمرسوم : عقوبة الخطف الإعدام….فلتنصب المشانق !!!!

#فلتنصب_المشانق