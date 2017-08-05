أشرف ريفي وزير العدل السابق في لبنان : ” يلا يلا إيران طلعي لبرا “

كشف الوزير السابق أشرف #ريفي عن ورقة سياسية يتم التحضير لها لتتوج بداية انطلاق حركة معارضة للسلطة في لبنان، مشابهة لانطلاق ثورة الاستقلال، انضم اليها، إلى جانب ريفي، كل من الرئيس ميشال سليمان، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، النائب دوري شمعون، رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض.

وأكد ريفي لصحيفة النهار اللبنانية، أن اللقاءات مستمرة لضم المزيد من الأفرقاء “الذين يشبهوننا ومنهم المستقلون”.

وشدد على أن “الحكومة اليوم تمكّن حزب الله من الامساك بمفاصل البلد وهذه خيانة وطنية”، لكن مكتب ريفي عاد وأوضح أن “معوض لم يبد أي رغبة بالانضمام إلى جبهة المعارضة الوطنية”.

وأضاف: “لا بد ان ننظر إلى الجو الشيعي في العراق عندما نادى (يلا يلا ايران طلعي برا)، ويجب ان يكون الجو السياسي في لبنان ايضا هكذا وسنقولها قريباً يلا يلا ايران طلعي برا”.