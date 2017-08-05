إندونيسيا : حرق رجل متهم بسرقة ” مكبر صوت ” من مسجد !

قالت الشرطة الإندونيسية أن عددا من المواطنين الإندونيسيين الغاضبين أضرموا النار في رجل، بعد أن اتهموه بسرقة مكبر صوت من مسجد.

وقال مدير وحدة التحقيقات الجنائية بالشرطة المحلية ريزال ماريتو، إن المواطنين طاردوا الرجل 30 عاماً ، عقب أن رأوه وهو يخرج من مسجد بمنطقة بيكاسي بالقرب من العاصمة الإندونيسية ومعه مكبر صوت.

وأضاف: “صاح القائم على رعاية المسجد “لص” وقام المواطنون بمطاردته”.

وتم القبض على الرجل على بعد كيلو مترين من المسجد، وقام السكان بضربه، كما سكب البعض بنزين على الرجل وأضرموا النار فيه.

وقد توفي الرجل على الفور متأثراً بجراحه والحروق التي لحقت به.

ونفى ماريتو التقارير الإعلامية المحلية التي أفادت بأن الرجل يعمل فنياً، وقد أخذ مبكر الصوت لإصلاحه. ( DPA )