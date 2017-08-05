السيسي : حرية الرأي مكفولة في مصر أكثر مما ينبغي .. و نقترب من ألمانيا في التخطيط و التنظيم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن حرية الرأي مكفولة أكثر مما ينبغي في مصر خاصة في الإعلام والتلفزيون، موضحًا أن حقوق الإنسان وكرامة المواطن حق لكل مصري.

وحذر السيسي في حواره مع الإذاعة الألمانية “دوتش لاند فونك” من استغلال سد النهضة سياسيًا، رافضًا تقييم مصر بالمعايير الأوروبية نظرًا للفارق الكبير بين أوروبا وأفريقيا، غير أن مصر تقترب من ألمانيا في التخطيط والتنظيم.

وعن حرية الرأي قال السيسي “حين تتابعون مصر ووسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية والصحافة والجرائد والصحف على مدار الأسبوع، ستتأكدون من مدى الحرية التي يتمتع بها الناس في التعبير والنقد، ففي مصر يتحدث الناس عن كل المواضيع الممكنة بحرية وبصراحة دون تدخل من أحد، سواء إن تحدثنا عن التلفزيون والصحافة، وإذا تتابعتم كل هذا ستتأكدون من أن الحرية مكفولة أكثر مما ينبغي”.

وتابع السيسي، بحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن الإذاعة الألمانية: “من المهم أيضًا أن يكون هناك توازن بين كفالة حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن ووحدة البلاد، نحن بلد تعدد سكانه93 مليون نسمة وإذا انهارت مصر، سترون أن الناس في مصر سيضطرون إلى الهروب واللجوء في أي مكان، وأنتم شاهدتم بأنفسكم كمًا من اللاجئين السوريين وغيرهم من دول عربية أخرى قدموا إلى أوروبا وألمانيا في السنوات الأخيرة، وهم الآن يعيشون في مخيمات للاجئين عديدة في بلاد مختلفة، ولهذا أريد أن استغل الفرصة لأعبر عن احترامي للحكومة الألمانية، إذ تميز قرارها باستقبال اللاجئين بالشجاعة والكرم والنبل”.

وأضاف: “في الوقت نفسه أريد أن أجنب بلدي من الانهيار وأحمي شعبي، الشعب المصري، ولكن هذا لا يعني أنني أغفل حقوق الإنسان، ولكن من الضروري أيضًا أن تعرفوا أن كثيرًا مما يقال غير حقيقي وغير دقيق؛ فدولتنا دولة مدنية، ومن يتابعنا يعرف أن للقضاء الكلمة الأخيرة؛ فلا أحد يتدخل في الأحكام التي يصدرها القضاة”.