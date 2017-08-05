بالفيديو .. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطارد ” سمكة ” تحت الماء في سيبيريا

أمضى الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين إجازة قصيرة، استمرت يومين في #سيبيريا ، حيث تنوعت مابين التخييم والمشي وصيد السمك.

ونشر المكتب الصحافي للكرملين فيديو يظهر الرئيس فلاديمير بوتين وهو يصطاد السمك تحت الماء في بحيرة بجمهورية تيفا شرق روسيا.

ووفقاً لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، رافق الرئيس الروسي في رحلته القصيرة كل من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس جمهورية خاكاسيا فيكتور زيمين.

وتنوعت ما بين االمشي في غابات التايغا وممارسة صيد السمك، التي تعتبر إحدى الهوايات التي يحبها الرئيس الروسي، كما شارك بوتين في إطلاق عدد من المشاريع التنموية في المنطقة، وتحديداً في بحيرة بايكال، حيث شارك بإطلاق 50 ألف سمكة صغيرة من نوع “أومول” في البحيرة التي تعتبر محمية طبيعية.

وأفاد الناطق الصحافي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن بوتين استبق زيارة عمل له إلى مقاطعة آمور شرق البلاد، بإجازة لمدة يومين، قضاها في تيفا، حيث قام بجولة في منطقة يصعب الوصول إليها من التايغا (الغابات الشمالية)، وقاد دراجة رباعية، وتمتع بالسباحة في بحيرة باردة ومارس صيد الأسماك تحت الماء.