حفلات جنسية وتبادل أزواج وقرابين .. “خبير” مصري يكشف ما يفعله الماسونيون في الأهرامات “بعلم الدولة” ! (فيديو)

قالت وسائل إعلام مصرية، إن أسامة كرار، خبير الآثار المصري، كشف تفاصيل الحفلات الجنسية التي تحدث تحت سفح الهرم وتفاصيل القرابين التي تقدم لفتح المقابر الأسرية.

وعرضت قناة المحور المصرية لقاء مع كرار، ضمن إحدى حلقات برنامج انتباه، قدم فيه معلومات مثيرة للسخرية عن الماسونيين و”العبادة” وقرابين الدم وحفلات تبادل الأزواج التي يمارسها الماسونيون في الأهرامات.

وأضاف كرار أن “وزارة الآثار تعطل الكاميرات لإقامة هذه الحفلات”، مضيفاً أن “بعض الباحثين عن الآثار يجبرون الأهالي على تقديم أبنائهم كقرابين للبحث عن الآثار واستخراجها لتوريطهم في القضية وإجبارهم على عدم الإبلاغ عنهم”.