صحيفة لبنانية : سوريان يستدرجان لبنانياً لإقامة علاقة مع فتاة ثم يسلبانه ماله و يفران إلى سوريا !

قالت صحيفة النهار اللبنانية، أمس الجمعة، إن سوريان سرقا مواطناً لبنانياً، ثم فرا إلى سوريا.

وجاء في التفاصيل التي نقلتها الصحيفة عن الوكالة الوطنية للإعلام أن “كلّ من السوريين م.س و ص.ح، استدرجا منذ حوالي 8 أشهر في بلدة بر الياس، اللبناني “م ح” إلى شقتهما، موهمين إياه بوجود فتاة يمكنه إقامة علاقة معها”.

وأضافت الصحيفة: “ولدى وصوله ودخوله الشقة، أقدم ص ح على ضربه بخفانة على رأسه أوقعته أرضاً، في حين أقدم م س على تفتيشه وعثر معه على مبلغ 140 ألف ليرة لبنانية (حوالي 100 دولار) فأخذوا المبلغ وفروا خلسة إلى سوريا.

وبعد مرور 8 اشهر عاد “م س” إلى لبنان خلسة أيضاً، بعد أن تأكّد أنّه غير ملاحق قضائياً، لتوقفه دورية من المديرية العامة لأمن الدولة في زحلة، وبعد التحقيق معه أودع القضاء المختص.

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رأي واحد على “صحيفة لبنانية : سوريان يستدرجان لبنانياً لإقامة علاقة مع فتاة ثم يسلبانه ماله و يفران إلى سوريا !”

  1. ادعوا الحراس السجون فی لبنان ان لایقصروا فی حقه…. ع فکرة وین المعلق “مواطن لبنانی”؟!

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