فنان سوري يرسل أحذية اللاجئين السوريين لرؤساء الدول .. و هكذا رد عليه بعضهم ! ( فيديو )

فنان سوري يرسل أحذية اللاجئين السوريين لرؤساء الدول .. و هكذا رد عليه بعضهم ! ( فيديو )

قام فنان سوري لاجئ، في النمسا، بإرسال أحذية تعود للاجئين سوريين، ضمن طرود بريدية، إلى جميع رؤساء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الإذاعة النمساوية “أوستغايشه روندفونك”، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الفنان السوري “ثائر معروف”، طلب من بعض اللاجئين، الأحذية التي قطعوا بها طريق اللجوء من سوريا إلى أوروبا، لإرسالها إلى الرؤساء.

وبدأ معروف بتلقي ردود على فكرته التي تعتبر الأولى من نوعها، حيث أرسلت له الحكومة الإسبانية رسالة بلهجة لطيفة، بينت من خلالها الأموال التي تنفقها على اللاجئين.

وعلى النقيض، أعادت انكلترا الطرد الذي أرسله معروف دون أن تقوم بفتحه، مرفقة إياه بجملة “مع الرفض”.

ولدى سؤاله عن احتمالية تلقيه رداً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجاب معروف: “لا أعتقد ذلك”.