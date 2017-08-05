فيلم ” واقعي ” للاجئة سورية توثق فيه تفاصيل رحلة اللجوء الشاقة إلى أوروبا ( فيديو )

نشرت شابة سورية لاجئة، عدة مقاطع مصورة على شكل فيلم، في صحيفة غارديان البريطانية، عرضت من خلالها رحلة لجوئها من سوريا إلى أوربا.

صحيفة “دي برسه” الألمانية قالت، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئة السورية رانيا مصطفى العلي، البالغة من العمر 20 عاماً، نشرت الفيديو في صحيفة غادريان البريطانية، وعرضت فيه رحلتها إلى النمسا.

وفي التفاصيل، خرجت رانيا من مدينتها الرقة بعد وقوعها بيد داعش، واتجهت إلى مدينة عين العرب “كوباني”، قبل أن تغادرها أيضاً بعدما سقطت بيد التنظيم، متوجهة إلى تركيا.

وقالت رانيا: “الناس في أنحاء العالم يتعبرونها منطقة حرب، أما بالنسبة لنا فهي وطننا”.

في تركيا التقت الشابة بأيمن الحسين، أحد معارفها، وقررا الهجرة إلى أوروبا، حيث أخذت معها حقيبة ظهر تحوي ملابس وبعض الوثائق والصور، إضافة للمسلسل الأمريكي الشهير “صراع العروش”.

ووصلت رانيا على متن قارب صغير يحمل أكثر من خمسين شخصاً إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، ووثقت كافة اللحظات منذ الصعود للقارب وحتى وصول الجزيرة، وعلق أيمن على ذلك بالقول: “لقد كان مرعباً قطع البحر، لكنه لم يكن بنفس درجة السوء التي عشناها في سوريا”.

وكما فعل الآلاف، سلك أيمن ورانيا الطريق إلى أثينا، ومنها إلى الحدود المقدونية، حيث تمت مواجهتهم من قبل الشرطة بالغازات المسيلة للدموع، ومكثوا هناك تحت الأمطار والحر.

وصورت رانيا المطالبات بفتح الحدود، والتقطت أيضاً مشاهد لأشخاص مقعدين كانوا يقطعون الحقول الوحلة، وكيف تم حملهم لقطع الأنهار.

وفي مشهد مثير للانتباه، صرخت امرأة بالجموع التي كانت تنتظر على الحدود المقدونية: “بشار الأسد لم يستطع ترهيبكم، وهؤلاء لن يستطيعوا ذلك أيضا”، ثم تحرك المئات بشكل مفاجئ عبر الحدود.

وعلى الرغم من كل ذلك، فشلت كافة المحاولات لقطع الحدود فيما وجدت رانيا طريقاً جديداً في أيار 2016، لكنه كلفها 3500 يورو، حيث تنكرت رانيا بزي سائحة، واستطاعت عن طريق جواز سفر بلغاري مزور، السفر بالطائرة من أثينا إلى النمسا، حيث قدمت طلب لجوئها.