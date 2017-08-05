مبعوث أمريكا لمحاربة ” داعش ” : الدواعش لن يغادروا الرقة أحياء .. و لسنا مسؤولين عن إعادة إعمار سوريا

مبعوث أمريكا لمحاربة ” داعش ” : الدواعش لن يغادروا الرقة أحياء .. و لسنا مسؤولين عن إعادة إعمار سوريا

قدر المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة “داعش”، بريت ماكغورك، اليوم الجمعة، أعداد المقاتلين المتبقّين للتنظيم بمدينة الرقة السورية، بألفي مقاتل.

وشدد ماكغورك، على “حرص” بلاده بأن امسلحي التنظيم “لن يغادروا المدينة أحياء”، كما أشار إلى أنّ الروس ساعدوا بلاده في إضعاف “داعش” وتسريع الحملة ضد التنظيم.

جاء ذلك خلال استعراض ماكغورك، لإنجازات التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، منذ تسلّم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمهامه في يناير/ كانون ثان الماضي.

وقال ماكغورك، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، إنّ “تقديرات التحالف تشير إلى وجود نحو ألفي من مسلحي داعش في الرقة”.

وأضاف أن “تقديرات أممية تشير إلى وجود 25 ألف مدني بالمدينة، غير أننا نعتقد أنّ الرقم أقلّ من ذلك”.

وفي ذات الصدد، لفت ماكغورك، إلى أنّ الولايات المتحدة “تحرص” على إعادة الاستقرار إلى المدينة عقب تحريرها من “داعش”.

وأوضح أن ما تقدّم يتم عبر إزالة الألغام والمخلفات والأنقاض، والمساعدة في إعادة الحياة إلى المدارس وخدمات الماء والمجاري.

غير أنه أوضح أن بلاده “لن تقوم بإعمار المناطق المدمّرة على المدى البعيد”.

وفي هذا السياق، اعتبر أنّ إعمار المناطق المدمّرة في العراق وسوريا من قبل التنظيم، هو “مهمة دولية ومحلية”، وأن واشنطن “لا ترى أنه يتعين عليها تحمّل أعبائه”.

كما لفت المبعوث إلى الدور الذي لعبته روسيا في مساعدة التحالف في إضعاف “داعش”، وتسريع الحملة ضد التنظيم.

لكنه أشار في المقابل، إلى أن الولايات المتحدة “لم تلحظ اشتباكات بين الروس وهذا التنظيم”. (ANADOLU)