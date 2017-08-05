مصادرة السيارات و المواشي و الذهب .. هذا ما تفعله ميليشيات بشار الأسد خلال تقدمها في ريف الرقة !

رسالة نازحة من ريف الرقة تقول :

بلغوا سكان قرية الخريطة وجميع القرى ، ان يخرجوا النساء قبل الشباب، لان النظام يتهم الجميع بولائهم لداعش .

لقد دخلنا 300 امرأة و 20 رجل ، استقبلنا الاكراد وخيرونا بين العيش في المخيم او أي مكان نرغب الذهاب اليه .

تم هدم المنازل بشكل كامل وسيطروا على مساحات واسعة من منطقة السبخة وصولا الى معدان في اقل من اسبوعين ، أما الطيران الحربي ، هناك حملة صاروخية غير طبيعية على التبني ، من العكيرشي الى معدان وصلت الى اكثر من 200 غارة في اليوم .

قوات النظام السوري يسألون النساء ان كانت فتاة او متزوجة، و صادرت السيارات و الماشية و يفتشون حتى النساء بحثا عن الذهب والنقود وخلعوا حتى زينتهم الشخصية من اقراط و حلق و خواتم .

وتنصح النازحة في نهاية رسالتها التوجه الى مناطق الأكراد لانهم ارحم من الجميع و لا يعتدون على كرامة الناس وشرفهم .