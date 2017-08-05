مصادرة السيارات و المواشي و الذهب .. هذا ما تفعله ميليشيات بشار الأسد خلال تقدمها في ريف الرقة !

5 أغسطس، 2017
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رسالة نازحة من ريف الرقة تقول :
بلغوا سكان قرية الخريطة وجميع القرى ، ان يخرجوا النساء قبل الشباب، لان النظام يتهم الجميع بولائهم لداعش .
لقد دخلنا 300 امرأة و 20 رجل ، استقبلنا الاكراد وخيرونا بين العيش في المخيم او أي مكان نرغب الذهاب اليه .
تم هدم المنازل بشكل كامل وسيطروا على مساحات واسعة من منطقة السبخة وصولا الى معدان في اقل من اسبوعين ، أما الطيران الحربي ، هناك حملة صاروخية غير طبيعية على التبني ، من العكيرشي الى معدان وصلت الى اكثر من 200 غارة في اليوم .
قوات النظام السوري يسألون النساء ان كانت فتاة او متزوجة، و صادرت السيارات و الماشية و يفتشون حتى النساء بحثا عن الذهب والنقود وخلعوا حتى زينتهم الشخصية من اقراط و حلق و خواتم .
وتنصح النازحة في نهاية رسالتها التوجه الى مناطق الأكراد لانهم ارحم من الجميع و لا يعتدون على كرامة الناس وشرفهم .

رامان يوسف – “كاتب صحفي وإعلامي مستقل” – فيسبوك

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رأي واحد على “مصادرة السيارات و المواشي و الذهب .. هذا ما تفعله ميليشيات بشار الأسد خلال تقدمها في ريف الرقة !”

  1. الأكراد فيهم شرف أكتر من كل مقاتلين سوريا, الله محي وحدتهم و اتفاقهم و الله يبارك لهم بدولتهم بالشمال . و الخزي والعار لكل المعارضين المتفرقين , الباصات الخضر و إدلب صارت صورتكم لانكم ما اتفقتم , اي بتستاهلوا يا كلاب. انا ما كردي بس عاملونا باحترام لحتى نحترمكم

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