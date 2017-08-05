نصر الله : ” لنا جثث و مفقودون لدى الجماعات المسلحة في سوريا “

نصر الله : ” لنا جثث و مفقودون لدى الجماعات المسلحة في سوريا “

أقر الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، مساء الجمعة، بوجود جثث ومفقودين لعدد من مقاتليه “بيد جماعات مسلحة مختلفة” في #سوريا .

وقال نصر الله في كلمة متلفزة “ما زال لدينا شهداء (لم يحدد عددهم) أجسادهم في يد جماعات مسلحة مختلفة (لم يسمها)، والعديد من المفقودين (لم يحدد رقمًا)”، مشيراً أن الحزب “سيتابع هذا الملف بكل دقة”.

وحول المعركة الأخيرة التي شهدتها جرود (محيط) بلدة عرسال المحاذية للحدود السورية، قال نصر الله إن ما ساهم في إنهائها والوصول لصفقة بين “حزب الله” و”جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام) هو “العمل من جبهتين، من الجبهة السورية لناحية جرود (بلدة) فليطة (السورية) والجبهة اللبنانية جرود عرسال”.

وأشار إلى أن الحزب “جاهز لتسليم الجيش (اللبناني)، من دون أي تحفظ، كل النقاط المحررة من النصرة في الجرود (اللبنانية)”.

وتابع أن مسلحي الحزب “ذاهبون إلى معركة جديدة”، في إشارة لجرود القاع ورأس بعلبك (شرق) التي يتحصن فيها مقاتلون من تنظيم “داعش” الإرهابي، إلا أنه استطرد قائلًا إن “عملية تحرير بقية الجرود اللبنانيّة سيتولاها الجيش اللبناني وهو قادر على القيام بهذه العملية”.

ولفت نصر الله إلى أن “تنظيم داعش يسيطر على نحو 141 كلم مربع من الأراضي اللبنانية، و55 كلم مربع من الأراضي السورية على جانبي الحدود (في جرود القاع ورأس بعلبك)”.

وأضاف أن مقاتليه “جاهزون مع الجيش السوري على الجبهة المقابلة”، في إشارة إلى المناطق السورية المقابلة للجرود اللبنانية.

ووجّه نصر الله حديثه لـ”داعش” قائلا إن “معركتكم خاسرة والتفاوض حول الأسرى مفتوح (لم يذكر عدد أسرى حزبه بيد التنظيم)”.(ANADOLU)