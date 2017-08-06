النمسا : القبض على لاجئ سوري قاصر بتهمة التحرش بسيدات في مسبح

قالت صحيفة نمساوية، إن الشرطة ألقت القبض على لاجئ سوري، الثلاثاء الماضي (1 أيلول)، بعد أن تحرش بامرأتين في مسبح “لاربيرغ”، في حي فافوريتن بالعاصمة النمساوية فيينا.

وذكرت صحيفة “كلاينه تسايتونغ” النمساوية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشرطة تلقت بلاغاً عن سوري، يبلغ من العمر 17 عاماً، تحرش بامرأتين، إلا أن الفتى رفض هذه المزاعم.

ووفقا لإفادة المرأتين، فقد وصل الفتى بيده لداخل ملابس السباحة، وقامت واحدة منهما على الفور بالتوجه إلى المشرف على المسبح، وطلبت منه أن يراقب المراهق الذي كان في اللحظة نفسها يتحرش بامرأة أخرى.

وقام الحارس بالقبض على الصبي واستدعى الشرطة، حيث قال الفتى للضابط إنه تمسك بالمرأة دون قصد.

ولم تشر الصحيفة إلى الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق الفتى، كما لم تقم بالكشف عن اسمه.