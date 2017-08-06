صحيفة تركية : مهاجرون غير شرعيين حاولوا رمي رضيع في البحر في بهدف ثني خفر السواحل عن إعادتهم !

صحيفة تركية : مهاجرون غير شرعيين حاولوا رمي رضيع في البحر في بهدف ثني خفر السواحل عن إعادتهم !

ضبطت قوات خفر السواحل التركية، بمقاطعة ديكيلي التابعة لمدينة أزمير، 31 لاجئاً سورياً، حاولوا الوصول إلى جزيرة ميديلي اليونانية.

صحيفة “حرييت” التركية قالت، أول أمس الجمعة، إنّ الحادثة وقعت صباح يوم الخميس الماضي، حيث وصل بلاغ لقوات خفر السواحل بوجود قارب مطاطي، يحمل مهاجرين سوريين غير شرعيين في طريقهم إلى جزيرة ميديلي اليونانية.

وفي الساعة 6.25 صباحاً، وصلت قوات خفر السواحل للقارب، إلّا أنّ المهاجرين الذين لم تعد تفصلهم سوى مئة ياردة عن المياه الإقليمية اليونانية، رفضوا الانصياع للأوامر والعودة، وشهرَ أحدهم سكيناً في وجه قوات خفر السواحل، كما هددوهم بإلقاء طفل رضيع كان معهم على متن القارب في حال أجبروهم على العودة إلى تركيا، إلا أن قوات خفر السواحل وبعد جهود كبيرة تمكنت من إقناعهم بتسليم أنفسهم، وتم نقلهم إلى مركز الخفر على الشاطئ، ليتم ترحيلهم من هناك إلى مركز المدينة، بحسب الصحيفة.

وفي سياق متصل، ضبطت قوات خفر السواحل بمدينة آيدن المطلة على بحر إيجه، غربي تركيا، يوم الأربعاء الماضي، 50 مهاجراً غير شرعي بينهم 11 طفلاً.

ونشرت وسائل إعلام تركية صورة لطفل كان على متن القارب وهو مبتسم في وجه عنصر من الخفر، وعلّقت عليها بالقول: “رضيع يبتسم في وجه من أنقذه من الموت”.

الجدير بالذكر بأنّ أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم خلال الأيام الستة الماضية على السواحل التركية، وصل إلى 194 مهاجراً، بينهم 66 طفلاً.