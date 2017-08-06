لبنان : القبض على سوري ضرب طفلته الرضيعة ضرباً مبرحاً كاد يودي بحياتها ( صور )

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن السلطات أوقفت لاجئاً سورياً، قام بضرب طفلته الرضيعة ضرباً مبرحاً.

وأشارت “الوكالة الوطنية للإعلام”، أول أمس الجمعة، إلى أن مخابرات الجيش، في صور، أوقفت سورياً في بلدة برج رحال على خلفية إقادمه على ضرب طفلته التي لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر، ضرباً مبرحاً كاد يودي بحياتها.

ونشرت شبكات إخبارية لبنانية صوراً للطفلة تظهر آثار الضرب الذي تعرضت له.

ولم تذكر المصادر اللبنانية اسم الرجل أو الإجراءات التي اتخذت بحقه لاحقاً.