مصادر إعلامية روسية : السعودية أبلغت المعارضة السورية أن ” بشار الأسد باقي “

قالت قناة روسيا اليوم، اليوم الأحد، إن مراسلتها في جنيف، دينا أبي صعب، نقلت عن مصدر في المعارضة السورية أن “وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات أن بشار الأسد باق”.

وزعمت القناة أن الجبير قال للمعارضة إن “على الهيئة الخروج برؤية جديدة وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا من غير المعارضة”، منوهاً إلى أن “الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، وأننا يجب أن نبحث مدة بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة”.

وأضافت نقلاً عن مصدر في المعارضة السورية أن “مؤتمر الرياض المقبل سيعلن نهاية دور رياض حجاب”.