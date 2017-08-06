مقتل سوري و إصابة آخرين خلال شجار داخل مطعم في غازي عنتاب ( فيديو )

قتل سوري وأصيب آخر، جراء شجار في مطعم سوري، بمدينة غازي عنتاب التركية، منتصف ليل السبت / الأحد.

صحيفة “ملييت” التركية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت في مطعم سوري، بمنطقة سليمان شاه (تركمانلار)، حيث حصل جدال بين أحد الزبائن وعمال المطعم بسبب الطعام، ما لبث أن تحول إلى شجار.

واستعمل خلال الشجار سلاح ناري، أدى إلى مقتل سوري، وإصابة سوريين آخرين.

وأشارت وسائل إعلام تركية محلية، إلى أن السلاح الذي استعمل خلال الشجار “سلاح صيد”، ولم يعرف من قام بإطلاق النار بعد، مضيفة أن القتيل يدعى محمد عثمان (28 عاماً)، وهو عامل في المطعم.

وألقت الشرطة القبض على سوريين اثنين، هربا بسيارة من موقع الحادثة، ولم يعرف بعد مدى تورطهما بالجريمة.