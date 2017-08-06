نيباليون يسجدون أمام مغنية تركية شهيرة ظناً منهم أنها بوذا و هي تقول لهم “بسم الله الرحمن الرحيم” ! (فيديو)

نيباليون يسجدون أمام مغنية تركية شهيرة ظناً منهم أنها بوذا و هي تقول لهم “بسم الله الرحمن الرحيم” ! (فيديو)

انتشر على نحو واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في تركيا، مقطع مصور، يظهر نيباليين يسجدون لمغنية تركية شهيرة، ظناً منهم أنها بوذا.

والمقطع المصور جزء من برنامج ترفيهي تعرضه قناة “شو” التركية، بعنوان “عالمي الجميل”، وتقوم فكرته على السفر برفقة مشاهير من تركيا، إلى بلدان حول العالم، والتعرف عليها سياحياً وثقافياً.

وفي أحدث حلقات البرنامج، شاركت المغنية التركية الشهيرة “بولنت أرصوي” في الرحلة إلى نيبال، وقامت بارتداء ملابس ووضع تبرج جعلها أقرب ما تكون لـ “بوذا”.

وقالت قناة “سي إن إن تورك”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أرصوي لفتت أنظار النيباليين، حيث قام بعضهم بالسجود أمام قدميها بسبب شبهها الكبير ببوذا، والتقط الكثيرون منهم صوراً معها.

وعلقت المغنية التركية “صفية صويمان”، المشاركة بالحلقة، على ما حدث بالقول: “ظنوا أنها بوذا .. وحاولوا تقبيل قدميها”.

وقالت مقدمة البرنامج “بورجو أسمرصوي”: “كان وضعاً معقداً .. لم أر في حياتي شيئاً من هذا القبيل، عادة يقومون بالتقاط الصور معها، لكن أحدهم حاول أحدهم تقبيل قدمها”.

أما أرصوي نفسها، فعلقت على ما حصل قائلة: “لقد تركوا كل شيء وقدموا إلي .. قلت في نفسي ما الذي يحدث ؟ لم أستطع الفهم .. بدؤوا بعد ذلك بالسجود أمامي”، مضيفة أنها لم تكن راضية عن ذلك “حاشا يا ربي”.

وتظهر أحد المقاطع المصورة، أرصوي وهي تقول “بسم الله الرحمن الرحيم”، خلال تجوالها برفقة النيباليين البوذيين.

الجدير بالذكر أن “بولنت أرصوي” (65 عاماً) هي واحدة من أشهر المغنيات التركيات، كما أنها ذائعة الصيت عالمياً، وهي متحولة جنسياً.