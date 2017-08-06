وسائل إعلام لبنانية : عائلة سورية تبيع ابنتها القاصر مقابل ألف دولار .. و المشتري يعتدي عليها و يجبرها على العمل بالدعارة

وسائل إعلام لبنانية : عائلة سورية تبيع ابنتها القاصر مقابل ألف دولار .. و المشتري يعتدي عليها و يجبرها على العمل بالدعارة

قالت وسائل إعلام لبنانية، يوم الخميس الماضي، إن دورية تابعة لمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص، أوقفت ثلاث فتيات سوريات يعملن بالدعارة، بينهن فتاة تم بيعها من قبل أهلها لشخص سوري، اعتدى عليها قبل تسليمها لصالح شبكة دعارة تعمل في لبنان.

وفي التفاصيل، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بحسب ما نقلت عنها “راديو صوت بيروت”، إن معلومات توافرت لدى المكتب تفيد بقيام عائلة سورية ببيع ابنتها القاصر “ي.ز 18 عاماً”، لقاء مبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية (حوالي ألف دولار) لشخص سوري يلقب بـ “أبو اسكندر”، حيث اعتدى عليها في سوريا وأدخلها إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وقام أبو اسكندر بتسليمها إلى السوري “ف.س” الذي يقوم بتسهيل الدعارة والاتجار بالإشخاص، بالإشتراك مع اللبناني “ج.ق”، وقام هذان بدورهما باستخدام الفتاة القاصر ضمن شبكة دعارة تنشط في محافظتي جبل لبنان وبيروت.

وتمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيف فتاتين كانتا مع الفتاة القاصر، ضمن الشبكة، وهما السوريتان “ع.ح 24 عاماً”، و “م.ع 28 عاماً”.

كما تم توقيف السائق السوري “ع.د 20 عاماً”، الذي يقلهن إلى أحد الفنادق حيث يمارسن أعمالهن، إضافة إلى توقيف اللبناني “ج.ق” بعد استدراجه إلى محلة الأشرفية.

وختمت المديرية بالقول إن “التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.