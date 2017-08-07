أردوغان لألمانيا : انتم تساعدون الإرهابيين

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان #ألمانيا اليوم الإثنين، بمساعدة الإرهابيين بعدم الرد على آلاف الملفات التي أرسلت إلى برلين أو تسليم المشتبه بهم المطلوبين لدى السلطات التركية.

وقال أردوغان في مؤتمر في إقليم ريزه على البحر الأسود في تعليقات من المرجح أن تصعد التوتر بين البلدين: “ألمانيا تساعد الإرهابيين”.

وأضاف لأعضاء حزبه العدالة والتنمية: “أعطينا (المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل) 4500 ملف لكن لم نتلق إجابة على أي منها”.

وتابع: “عندما يكون هناك إرهابي فبوسعهم إبلاغنا أن نعيد ذلك الشخص، لن ترسلوا الإرهابيين الذين لديكم لكن يمكنكم أن تطلبوا منا ذلك، أعندكم نظام قضائي وليس عندنا في #تركيا ؟”.(REUTERS)