ألمانيا : سجن و خدمات اجتماعية و غرامة بحق لاجئ سوري اعتدى على زملاء له في المدرسة بـ ” كرة بلياردو ” !

ألمانيا : سجن و خدمات اجتماعية و غرامة بحق لاجئ سوري اعتدى على زملاء له في المدرسة بـ ” كرة بلياردو ” !

حكمت محكمة ألمانية على لاجئ سوري بالسجن أسبوعين، والقيام بدورة تدريبية اجتماعية، والعمل الاجتماعي 80 ساعة، بتهمة التسبب بأذى جسدي خطير، بعد أن اعتدى على زملائه بالمدرسة بكرة البلياردو، في مدينة باينه، شمالي ألمانيا.

صحيفة “باينر ألجماينه تسايتونغ” الألمانية قالت، الأربعاء (2/8)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطالب دخل إلى غرفة الترفيه بمدرسته في شهر كانون الثاني، وكان في الغرفة عدد من الطلاب الذين أوكلت إليهم مهمة إصلاح طاولة البلياردو.

وطلب الطلاب من المتهم مغادرة الغرفة، إلا أنه رفض وبدأ بمضايقتهم، فقام أحد الطلاب بإمساكه من كتفيه لإبقائه بعيداً، وسحبه إلى الأريكة ليبعده عن مكان إصلاح الطاولة، وأثناء سحبهن قام المتهم برمي أحد كرات البلياردو على وجه طالب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطالب (16 عاماً) تعرض لجرح فوق الحاجب، ما دفع بطالب آخر للتدخل لفض الخلاف بين الطرفين، إلا أنه تعرض للضرب على وجهه من قبل السوري.

وقال الضحية في المحكمة إن المتهم ضربه أولاً بالكرة، إلا أن المتهم أشار إلى أن الطالب حاول خنقه ولذلك قام بالدفاع عن نفسه.

وقالت شاهدة إنها عندما رأت ما حدث، طلبت المساعدة من أحد زملائها، والذي بدوره حاول فض العراك، الأمر الذي جعل الطالب السوري يبتعد عنهم، ثم جلب كرة أخرى وقام برميها دون أن تصب أحداً بأذى.

وكان السوري وصل إلى ألمانيا عام 2016، ولم تذكر الصحيفة اسمه.