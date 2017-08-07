البحرين : قطر تهدد أمن مجلس التعاون

اتهم وزير الداخلية البحريني، الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، #قطر بتهديد أمن دول مجلس التعاون الخليجي عبر تبنيها وإيوائها عناصر متطرفة.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الإثنين، عنه القول إن قطر “شكلت خطراً على أمن دول مجلس التعاون من خلال استمرارها في سياستها المتفردة وتبنيها وإيوائها عناصر متطرفة وإرهابية، وما أقدمت عليه من أمور خطيرة تهدد أمن جيرانها تعدت حدود السيادة الوطنية، وأثّرت بذلك على قوة وتجانس الجبهة الأمنية لدول المجلس في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في يونيو (حزيران) الماضي علاقاتها مع قطر، بسبب دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وحول الخطر الذي تمثله إيران على المنطقة، خصوصاً على البحرين، اتهم آل خليفة طهران بـ”التركيز على تصدير التطرف الفكري والطائفي لإيجاد قاعدة لها في البحرين مرجعيتها الولي الفقيه”.

وتابع “لاحظنا في الفترة الأخيرة التركيز على نقل تكنولوجيا صناعة المتفجرات، كما أن التعليمات وإدارة العمليات الإرهابية تأتي من أشخاص فارين وموجودين في إيران”.(DPA)