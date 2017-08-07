السعودية : موقفنا ثابت .. لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية القائم على مبادئ إعلان جنيف، وقرار مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر تأكيده على “عدم دقة ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير”.

وأوردت الوكالة تأكيد المصدر على موقف السعودية من القضية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان “جنيف 1″، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد.

كما أكد المصدر دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.​

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7 آراء على “السعودية : موقفنا ثابت .. لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا”

  2. في زمن كثرت فيه التفاهات فاعتقد ان التجاهل هو خير دواء لذلك لن نتعب فكرنا وقلبنا واصابعنا في اعطاء رأي او تعليق نعرف ان احدا لم يعد يقرأه

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  3. هاد حكي جرايد. الخبر اللي اجا قبل هالخبر و قال ان السعوديه أبلغت المعارضه ان الاسد باقي هو الصح. السعوديه قبلت ببقاء الاسد مقابل اليمن. و الحرب ستنتقل الى الداخل التركي خلال 6 أشهر. يعني إضعاف الشيعه و تخليص السعوديه من المأزق اليمني و أضعاف الاخوان المسلمين و تركيا و في المقابل بقاء الاسد.
    اللي اريد أقوله للسعوديين و لبدو الخليج و للاتراك المنافقين: بما إنكم بدو و عجيان و ما تفهمون بالسياسه الدوليه ليش قتلتم آلاف السورين؟ كل الرجال الذين اعتمدتم عليهم ليسوا الا هواة سياسه او باحثين عن شهره. لعنة الله على كل من تسبب بالأذى للشعب السوري العظيم و حسبي الله و نعم الوكيل.

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  6. والله اللسعوديين كذابين وهم لايزالون يدفعون المال لامريكا وروسيا وايران لقتل السنة فى سوريا والعراق وحجتهم محاربة داعش

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