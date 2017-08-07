السعودية : موقفنا ثابت .. لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا

السعودية : موقفنا ثابت .. لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية القائم على مبادئ إعلان جنيف، وقرار مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر تأكيده على “عدم دقة ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير”.

وأوردت الوكالة تأكيد المصدر على موقف السعودية من القضية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان “جنيف 1″، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد.

كما أكد المصدر دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.​