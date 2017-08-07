سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الإثنين 7 \ 8 \ 2017
سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الإثنين 7 \ 8 \ 2017
|شراء
|مبيع
|غرام الذهب عيار 21
|18700
|#الدولار
|
530
|532
|اليورو
|
623
|627
|الليرة التركية
|149
|151
|الدرهم الإماراتي
|144
|145
|الليرة اللبنانية
|352
|354
|الريال السعودي
|141
|142
|الدينار الأردني
|751
|755
|البنزين
|المازوت
|اسطوانة الغاز
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