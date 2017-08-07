سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الإثنين 7 \ 8 \ 2017

7 أغسطس، 2017
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سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الإثنين 7 \ 8 \ 2017

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18700
#الدولار
530
 532
اليورو
623
 627
الليرة التركية 149 151
الدرهم الإماراتي 144 145
الليرة اللبنانية 352 354
الريال السعودي 141 142
الدينار الأردني 751 755
البنزين
المازوت
اسطوانة الغاز

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