سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الإثنين 7 \ 8 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الإثنين 7 \ 8 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الإثنين 7 \ 8 \ 2017

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18700 #الدولار 530 532 اليورو 623 627 الليرة التركية 149 151 الدرهم الإماراتي 144 145 الليرة اللبنانية 352 354 الريال السعودي 141 142 الدينار الأردني 751 755 البنزين المازوت اسطوانة الغاز

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