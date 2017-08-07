تركيا : فتاة سورية ترمي بنفسها من الطابق الثالث رفضاً لتزويجها من شخص لا ترغب به ! ( فيديو + صور )

تركيا : فتاة سورية ترمي بنفسها من الطابق الثالث رفضاً لتزويجها من شخص لا ترغب به ! ( فيديو + صور )

ألقت شابة سورية بنفسها من الطابق الثالث، في مدينة كليس، جنوبي تركيا، رفضاً منها تزويجها بالإكراه.

صحيفة “حرييت” التركية قالت، الإثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشابة (د . هـ) البالغة من العمر 16 عاماً، كانت لجأت إلى تركيا مع والدتها وشقيقها، واستقرت في كليس.

وأضافت أن الحادثة وقت ظهر اليوم في حي “كارتال بيه”، ووفق المعلومات المتوافرة فإن الشابة تجادلت مع والدتها (ف . هـ) وشقيقها (م . هـ)، بسبب محاولتهما إجبارها على الزواج من شخص لا ترغب به، فما كان منها إلا أن ركضت إلى شرفة المنزل (الطابق الثالث)، ورمت نفسها.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى وهي -بحسب الصحيفة- بحالة حرجة، وتم اعتقال كل من شقيقها ووالدتها، للتحقيق معهما.