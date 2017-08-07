تقارير : هاتف ” سامسونغ Galaxy S9 ” سيأتي بتقنية ” Y-OCTA “

وفق لتقارير جديدة، فإن هاتف غلاكسي إس 9 و إس 9 بلس القادم سيأتي بتقنية تحمل اسم “Y-OCTA” والتي استخدمت في النوت 7 و الإس 8 كذلك في حين لم تستخدم في نسخة إس بلس 8.

وتشير أغلب التقارير أن سامسونغ ستركز بشكل كبير على عملية الصناعة الذاتية بشكل كلي، عبر تبنيها لتقنية “Y-OCTA” التي تسمح بدمج لوحة اللمس بالشاشة الزجاجية للهاتف، الأمر الذي يغنيها عن اقتناء هذه اللوحات المصنعة من شركة أخرى.

هذا وقد عرفت شاشة Super AMOLED المرتكزة على ذات التقنية ثناء المستخدم، ونفس الأمر بالنسبة لشاشة إس 8، وفق ما اوردت شبكة المحترف، كما تعمل الشركة في الآونة الأخيرة على مجال الشاشات بشكل كبير حيث رفعت مؤخرا إنتاجيتها من اللوحات التي تصنعها لشركة آبل، والتي من المرتقب أن ترفق بهاتف آيفون 8 القادم.

وتتضارب تقارير أخرى حول مدى جلب ميزة مستشعر البصمة من النوع المدمج بالشاشة أي أن الهاتف لن يحتاج لمستشعر خارجي كالذي بغلاكسي إس 8، لكن أغلبها يشير أن الشركة لن تعتمد عليه في منتج إس 9 ولكن يوجد احتمال كبير أن نشهد هذا النوع من المستشعرات بمنتج النوت 9 .