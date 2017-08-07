حلب : إنفجار يهز منطقة ” مساكن السبيل ” .. و ناشطون يتحدثون عن ” عملية نوعية لأبو عمارة ” ( صور )

قال ناشطون معارضون إن انفجاراً سمع دويه في مدينة حلب، ظهر اليوم، قبل إن مصدره ثكنة طارق بن زياد، في منطقة السبيل.

وأكد مراسل تلفزيون بشار الأسد، شادي حلوة، هذه الأنباء، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من الدخول إلى الثكنة بعد، بسبب الحاجة لتصاريح أمنية كونها منطقة عسكرية.

وتناقل ناشطون صوراً منسوبة لـ “سرية أبو عمارة للمهام الخاصة” تظهر سحب الدخان المتصاعدة نتيجة الإنفجار، مع التأكيد على أن الأخير سببه “عملية نوعية للسرية داخل ثكنة طارق بن زياد”.