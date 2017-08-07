وفاة مواطن تركي متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال شجار في مطعم سوري بغازي عنتاب ( فيديو )

وفاة مواطن تركي متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال شجار في مطعم سوري بغازي عنتاب ( فيديو )

ارتفعت حصيلة قتلى الشجار الدامي الذي شهده مطعم سوري في مدينة غازي عينتاب التركية، أول أمس السبت، إلى قتيلين.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “ملييت” التركية، أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ الشاب التركي ابراهيم تاكين (30 عاماً)، فارق الحياة متأثراً بجراحه البليغة، على الرغم من محاولات الأطباء إنقاذه.

وكان الشاب التركي، وهو أب لطفلة عمرها عام ونصف، قد توجه إلى المطعم لشراء الدجاج إلّا أنّه سقط مصاباً بعيار ناري، إثر الشجار الذي دار في المطعم.

وتم نقل جثمان تاكين، إلى مركز الطب الشرعي بمدينة غازي عنتاب، وما تزال الشرطة تتابع تحقيقها في الحادثة.

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