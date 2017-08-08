ألمانيا : تكريم لاجئ سوري أنقذ فتاة ألمانية من تحرش لاجئ سوري آخر في ميونخ !

حصل لاجئ سوري على وسام ومكافأة، لقاء إنقاذه فتاة من عملية تحرش جنسي قام بها لاجئ سوري آخر، في مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا.

وسائل إعلام ألمانية قالت، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه الشاب “سليمان محمد”، كان لاحظ في الثلاثين من نيسان الماضي، اقتراب سوري آخر (35 عاماً) من فتاة عشرينية، في محظة انتظار المترو المتجه إلى ساحة “هايماران”.

وكانت الفتاة الألمانية خارجة للتو من مهرجان الربيع، فتقدم الرجل منها وسألها من خلال برنامج ترجمة لديه على هاتفه على الطريق المؤدي لـ “شارع توبيتغر”، فقامت بإرشاده، ليقول لها بعد ذلك (عبر برنامج الترجمة) أنها جميلة، ثم بدأ بالتحرش بها، ومحاصرتها بالقرب من السلالم، ثم حاول تقبيلها ولمسها في أماكن حساسة.

وعندما سمع محمد صرخات استغاثتها، قام بالتدخل، ليفر المعتدي على الفور، ويقوم محمد بإيصال الفتاة إلى منزلها.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتحرش بعد بضعة أيام، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين و4 أشهر.

وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شرطة ميونخ اعتبرت ما فعله محمد “أمراً بطولياً يستحق التكريم”.

ومحمد -بحسب الصحيفة- شخص ودود مسالم يعمل في مطعم “شاورما” صغير في ميونخ، ويمارس كرة القدم مع أصدقائه في أوقات فراغه، وكان وصل مع زوجته من سوريا، قبل 3 سنوات ونصف السنة.

وحصل الشاب السوري على ميدالية تكريمية، إلى جانب مكافأة مقدارها 200 يورو، مقدمة من مركز شرطة ميونخ.

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