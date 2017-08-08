إيطاليا : إرجاء إطلاق اسم عرفات على حديقة عامة في روما بعد احتجاج للجالية اليهودية

إيطاليا : إرجاء إطلاق اسم عرفات على حديقة عامة في روما بعد احتجاج للجالية اليهودية

أعلنت رئيسة بلدية روما، فيرجينيا راجي، الثلاثاء، تأجيل تنفيذ قرار اتخذته البلدية، أواخر الشهر الماضي، يقضي بإطلاق اسم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على حديقة عامة وسط العاصمة الإيطالية إثر تلقيها رسالة احتجاج من الطائفة اليهودية في البلاد.

وقالت راجي، عبر بيان: “بالنظر إلى كون المقصود من قرار إطلاق اسم عرفات على حديقة في المدينة هو التذكير بعملية السلام التي تقوم على العمل المشترك، قررت جنباً إلى جنب مع مجلس بلدية روما تأجيل تنفيذ القرار حتى إشعار آخر”.

كانت بلدية روما قررت، في 28 يوليو/تموز الماضي، إطلاق اسم ياسر عرفات على حديقة عامة تقع بين شارعي “رومولو ترينتشيري” و”فيوجي” في الحي الخامس، وسط العاصمة الإيطالية.

لكن رئيسة اتحاد الطوائف اليهودية في إيطاليا، روت دوريغيللو، أرسلت إلى رئيسة بلدية روما، رسالة احتجاج على القرار؛ حيث وصفت فيها الرئيس الفلسطيني الراحل بأنه “إرهابي”، وفق التلفزيون الحكومي.

ورأت دوريغيللو في رسالتها أن هذه المبادرة “غير مقبولة ومهينة ومعادية للتاريخ”، مطالبة إدارة المدينة بالتراجع عنها.

ويبلغ عدد اليهود في إيطاليا 40 ألف نسمة، من مجموع عدد السكان البالغ 60 مليوناً و445 ألف نسمة، وفق آخر إحصائيات إيطالية رسمية. (ANADOLU)