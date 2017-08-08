السويداء : إزدحامات كبيرة في محطات الوقود بسبب ” تزوير البطاقات الذكية ” التي خصصتها سلطات النظام للتعبئة

السويداء : إزدحامات كبيرة في محطات الوقود بسبب ” تزوير البطاقات الذكية ” التي خصصتها سلطات النظام للتعبئة

قال محافظ النظام في السويداء، عامر إبراهيم العشي، إن سبب الازدحام على محطات تعبئة الوقود، هو قيام بعض “ضعاف النفوس باستخدام إيصالات مزورة للتعبئة ومشابهة للإيصالات التي تقطعها شركة تكامل المتعاقد معها لتطبيق نظام البطاقة الذكية”.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أمس الإثنين، إن المحافظ دعا اللجنة الفرعية للمحروقات في المحافظة، لإعادة التدقيق في الكميات المخصصة للمنشآت الحرفية من مادة الغاز، وتوزيعها على أصحاب المنشآت التي تعمل بشكل فعلي ووقف تزويد المنشآت المتوقفة عن العمل.

وقررت اللجنة حرمان معتمدين اثنين في بلدة المزرعة وقرية سهوة الخضر من استجرار وبيع وتوزيع مادة الغاز المنزلي لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بسبب ارتكابهما مخالفات تتعلق ببيع اسطوانة الغاز ناقصة عن الوزن النظامي والبيع بسعر زائد.

كما تمت مصادرة 15 ألف ليتر من مادة المازوت من محطة وقود في قرية حزم «المتوقفة عن العمل»، تم استجرارها بشكل غير قانوني وإيداعها في المحطة دون علم أو موافقة لجنة المحروقات بقصد التصرف غير المشروع.

وأوضح مدير فرع شركة المحروقات خالد طيفور أن الحاجة الفعلية لتوزيع مادة المازوت لأغراض التدفئة تبلغ 8طلبات يومياً في حين الكميات الواردة للمحافظة والمخصصة للتدفئة تبلغ طلبين فقط الأمر الذي يتطلب زيادة في الكميات المخصصة لهذا الغرض.