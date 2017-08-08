في مصر .. سيدة تستدرج جارتها إلى المنزل و تقدمها إلى صديقها كي يغتصبها

انتقمت سيدة في #مصر من جارتها بطريقة مروعة إذ قامت باستدراجها الى المنزل وتقييدها وتقديمها الى صديقها كي يغتصبها.

وفي تفاصيل الحادثة الصادمة، فقد وضعت السيدة هدى.ع، 33 عاماً، خطة للانتقام من جارتها في عين شمس، فاستدرجتها إلى منزلها وقيدتها بالحبال وحلقت شعرها، بمعاونة صديقها، وقدمتها للأخير كي يعتدي عليها جنسياً، إلا أن القصة لم تنته هنا، بل قامت المتهمة بتصوير الضحية بواسطة الهاتف لتهددها بالفضيحة في حال إبلاغ الشرطة بالواقعة.

ولفتت محاضر وتحريات الشرطة الى دوافع انتقام المتهمة من جارتها، وقد بُنيت هذه الدوافع على مزاعم لا أساس لها من الصحة، إذ إن المتهمة هدى ظنت أن الضحية صابرين.أ، 21 عاماً، هي من حرّضت شقيقتها كي تترك منزل أسرتها فسارعت الى الانتقام منها بالتعاون مع صديقها هيثم.ر، 29 عاماً.

وقد استمر المتهمان في تعذيب الضحية لمدة يومين، ولكن عندما اكتشفا أنها بريئة من واقعة هروب شقيقة المتهمة، أجبراها على توقيع 5 إيصالات أمانة على بياض، وفق ما اوردت قناة إل بي سي اللبنانية، وروت الضحية تفاصيل الواقعة في محضر الشرطة، عقب إطلاق سراحها من جانب المتهمين، وقد اتهمت جارتها وصديقها باحتجازها داخل الشقة وتكبيل يديها والاعتداء عليها بالضرب وحلق شعرها واعتداء الشاب عليها جنسياً وتصويرها عارية بواسطة الهاتف.

وأكدت تحريات رئيس مباحث مدينة نصر المقدم وائل غانم صحة الواقعة، وبعد رصد المتهمين تمّ ضبطهما وبحوزتهما ذاكرة تخزين فيها مقاطع للضحيّة وإيصالات أمانة على بياض، وقد اعترفا بفعلتهما.